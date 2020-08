Bayern Monaco, Flick: "Volevamo la semifinale, impressionante come ci siamo arrivati"

Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, esprime tutta la sua soddisfazione dopo la clamorosa vittoria con il Barcellona: "Possiamo essere davvero felici per l'eccellente partita giocata dalla nostra squadra. Ovviamente siamo molto soddisfatti del modo in cui abbiamo raggiunto questo risultato. Ma sappiamo tutti che c'è ancora molto da fare. Sappiamo che nel calcio tutto può succedere molto rapidamente. E ora è importante guardare avanti, alla prossima partita. Il nostro obiettivo era centrare la semifinale, è impressionante il modo in cui ce l'abbiamo fatta. Ne siamo tutti molto felici, ma sappiamo che c'è ancora molto duro lavoro da fare per essere dove vorremmo essere alla fine del torneo£.