Bayern Monaco, Gnabry: "Grande inizio, abbiamo ancora fame: questa è la nostra mentalità"

Protagonista di una tripletta contro lo Schalke 04, l'attaccante del Bayern Monaco Serge Gnabry ha parlato dopo la vittoria dei bavaresi per 8-0: "E' stata una grande serata, siamo tornati in campo molto bene. E ci siamo anche divertiti. E’ stato un inizio perfetto, è importante la prestazione collettiva e sono contento per i tre gol che ho segnato, ma devo ringraziare i miei compagni: Sane mi ha fatto due assist, il più bello però è stato quello di Lewandowski per Muller. Non possiamo basarci solo su questa gara ma pensare subito alla prossima. Abbiamo ancora tanta fame: sappiamo cosa abbiamo fatto l'anno scorso, ma dobbiamo mostrare la nostra mentalità e fare sempre meglio".