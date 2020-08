Bayern Monaco, Gnabry: "Vogliamo il triplete, faremo di tutto per vincere"

Con la sua doppietta ha trascinato il Bayern Monaco in finale di Champions League. Serge Gnabry, dopo la vittoria con il Lione, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dei bavaresi: "Il Lione ci ha messo in difficoltà grazie alla velocità dei suoi attaccanti. Siamo stati anche un po' fortunati perché all'inizio hanno avuto un paio di occasioni. Poi siamo riusciti a segnare ed abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol. Lewandowski poi ha segnato il terzo gol. Adesso la finale con il PSG: vogliamo fare il triplete e daremo tutto per vincere".