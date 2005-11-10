Bayern Monaco, Hoenes sul rinnovo di Musiala: "Siamo di fronte a un dilemma"

Preoccupazione in casa Bayern Monaco per le condizioni di Jamal Musiala. Il centrocampista offensivo tedesco, atteso al rientro dopo la sosta per le nazionali, continua a fare i conti con problemi fisici e neurologici che hanno condizionato il suo avvio di stagione. A parlarne è stato Uli Hoeness, presidente onorario del club bavarese, intervenuto durante la trasmissione Sonntags-Stammtisch dell'emittente tedesca BR. "Siamo di fronte a un dilemma. Soffre di una malattia che non è facile da curare, ma che può essere controllata, almeno in parte, attraverso un trattamento farmacologico", ha spiegato il dirigente. Musiala aveva accusato due episodi di perdita di coscienza durante la preparazione estiva, successivamente ricondotti a disturbi neurologici. Una situazione che si è aggiunta ai problemi muscolari accusati nelle settimane successive.

Hoeness: "Non sappiamo se Musiala ritroverà il rendimento di prima"

Le dichiarazioni del presidente onorario hanno suscitato particolare attenzione soprattutto per le incertezze espresse sulle prospettive sportive del giocatore. "Non sappiamo se riuscirà mai a recuperare il livello di rendimento che aveva in precedenza", ha osservato Hoeness. Si tratta di una preoccupazione espressa dal dirigente, non di una conclusione medica sul futuro del calciatore. Il ritorno all'attività agonistica e il recupero della condizione saranno valutati nel tempo.

Dilemma contratto per Hoeness

Il dirigente si è soffermato anche sulle implicazioni economiche della situazione, facendo riferimento al contratto che lega Musiala al Bayern. "Immaginate se il Bayern Monaco mettesse oggi in discussione il suo contratto e dicesse: quello che è attualmente in grado di offrire non corrisponde più a quanto previsto dall'accordo", ha detto scoperchiando un vaso di Pandora da cui non si sa ora che cosa uscirà.