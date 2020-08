Bayern Monaco, Hoeness: "Havertz forte ma non possiamo spendere 80 milioni dopo Sanè"

vedi letture

Il Bayern Monaco si tira fuori dalla corsa per Kai Havertz, talento del Bayer Leverkusen che piace a mezza Europa, in particolar modo al Chelsea. La conferma arriva dal presidente onorario dei bavaresi Uli Hoeness intervenuto ai microfoni di FAZ: "Sono sicuro che dopo Sané non ci saranno altri grandi acquisti da parte nostra. Havertz è un grande giocatore, ma al tempo del Coronavirus, dopo un acquisto da 50 milioni, non posso immaginare un altro colpo da 70-80 milioni".