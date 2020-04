Bayern Monaco, i dubbi di Neuer: ancora nessun accordo per il rinnovo

L'uscita pubblica di Manuel Neuer riguardo al mancato rinnovo del contratto non è piaciuta al Bayern Monaco, ma in questi giorni le acque sembrano essersi calmate. Quiete prima della tempesta? Al momento non ci sono risposte precise sul futuro del portiere tedesco, come riportato da Kicker: il club sta facendo le proprie valutazioni, il calciatore vuole maggiori certezze. Ancora non si parla di rinnovo, ma la società bavarese dovrà accelerare le operazioni: l'attuale contratto scadrà nel 2021.