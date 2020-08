Bayern Monaco, Kicker elegge Lewandowski calciatore dell'anno in Germania

Robert Lewandowski è stato eletto calciatore dell'anno in Germania dalla rivista specializzata tedesca Kicker. L'attaccante polacco del Bayern Monaco è stato tra i protagonisti del Triplete della formazione bavarese risultando il capocannoniere in tutte e tre le competizioni (Bundesliga, Champions e Coppa di Germania). Lewandowski ha segnato 15 gol in Champions League (cinque in più del giovane talento del Borussia Dortmund, il norvegese Erling Haaland), 34 in Bundesliga e sei in Coppa.