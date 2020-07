Bayern Monaco, il City fa sul serio per Alaba: Guardiola prepara l'offerta

Il Manchester City fa sul serio per David Alaba, terzino sinistro del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror infatti, Pep Guardiola prepara l'offerta per il laterale sinistro dei bavaresi, che ancora non ha deciso se continuare la sua carriera in Bundesliga o provare una nuova avventura.