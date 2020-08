Bayern Monaco, il ds Salihamidzic è sicuro: "Questa squadra può vincere ancora tanto"

Ds del club tedesco: "Lewandowski merita il Pallone d'Oro"

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Flick si sta già dimostrando uno dei migliori allenatori al mondo: ha fatto un grande lavoro da quando è tornato qui, mostrando subito grande empatia con lo spogliatoio, proponendo un calcio aggressivo e allo stesso tempo spettacolare. La squadra ha meritato davvero tanto la Champions: siamo tutti contenti". Così, su Radio Punto Nuovo, Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco neocampione d'Europa. "Lewandowski per me merita il Pallone d'Oro - aggiunge -. Non ci sono molti calciatori come lui al mondo. E' un professionista esemplare, merita tutto il successo che sta ricevendo. E' vero che la squadra lo ha aiutato molto a segnare, ma il suo contributo è stato fondamentale per vincere la Champions". "Mueller di nuovo al centro del progetto? Da quando è arrivato Flick, sì. Da novembre ha messo a segno tanti gol e assist, compiendo una stagione straordinaria. E' un calciatore fondamentale per il Bayern Monaco. Il nostro progetto? Continueremo sulla linea tracciata in questi anni. Coman, Alphonso Davies e tanti altri: la volontà è quella di mixare giovani di talento ai senatori storici di questa squadra. Abbiamo un gruppo che ha ancora tanto potenziale e che può continuare a vincere nei prossimi anni". "Perché le italiane fanno tanta difficoltà in Europa? Non saprei. Juventus ed Inter si sono dimostrate due squadre ottime, con grandissimi allenatori sulle rispettive panchine - conclude -. Adesso vedremo in particolare Pirlo cosa farà sulla panchina dei bianconeri. Da ex Juve, spero che il club possa continuare a fare bene in campionato e credo che riuscirà a mantenere il proprio primato in Italia anche nel corso dei prossimi anni". (ANSA).