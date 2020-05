Bayern Monaco, Javi Martinez può lasciare il club: interessa all'Atletico Madrid

Javi Martinez potrebbe lasciare il Bayern Monaco nel corso del prossimo mercato. Il giocatore, che recentemente ha dichiarato di essere felice dell'esperienza in Baviera, potrebbe lasciare la Germania nel caso in cui lo chiedesse e la società fosse d'accordo. L'Atletico Madrid sarebbe interessato a riportarlo in Spagna, dove anche il Getafe è interessato. Non è da scartare però neanche l'ipotesi che lo vedrebbe partire con direzione Stati Uniti anche se ci sono diversi club nel resto d'Europa che stanno seguendo con attenzione l'evolversi della situazione. A riportarlo è Kicker.