Bayern Monaco, Kahn: "Con questa crisi non escludiamo di rinunciare al mercato"

Oliver Kahn, memnro del direttivo del Bayern e futuro CEO, ha parlato a Sky Deutschland delle manovre di mercato dei bavaresi e di come il coronavirus impatterà, tanto da non escludere una vera e propria immobilità per quel che riguarda i trasferimenti in entrata: "Può essere un'opzione e stiamo valutando tutto al momento, così come altri club europei. Non ho notato che i club siano desiderosi di avviare trattative di trasferimento dei giocatori. Dobbiamo fare qualcosa a livello di costi del personale, se le entrate continuano a scendere e i costi restano gli stessi o addirittura rinnovi i contratti di alcuni giocatori, allora bisogna pensarci bene".