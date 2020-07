Bayern Monaco, Kahn: "Sané un top player, con lui restiamo all'avanguardia in Europa"

Oliver Kahn, membro del direttivo del Bayern, intervenuto sul sito ufficiale dei bavaresi, commenta così l'acquisto di Leroy Sanè: "Siamo davvero felici di aver acquistato un giocatore come Sané. Le sue qualità tecnico non di discutono: la sua velocità, la sua tecnica, la sua abilità di segnare lo rendono un vero e proprio top player. Inoltre si adatta benissimo alla nostra squadra, sia come persona che come giocatore. Con la sua firma abbiamo fatto un altro grande passo in avanti per rimanere all'avanguardia in Europa".