Bayern Monaco, Kahn: "Vicini al rinnovo di Alaba, faremo di tutto per trattenerlo"

vedi letture

Oliver Kahn, membro del direttivo del Bayern Monaco, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche del rinnovo di David Alaba: "Siamo in contatto con David e con il suo agente, siamo vicini. Come club vogliamo fare tutto quello che possiamo per trattenere David ed il giocatore sa bene quello che ha e può avere al Bayern Monaco. Sono ottimista".