Bayern Monaco, Kimmich e Goretzka cuori d'oro: donato un milione per la lotta al Coronavirus

Leon Goretzka e Joshua Kimmich, campioni del Bayern Monaco, in prima linea nella lotta al Coronavirus: i due hanno annunciato via Twitter di aver donato 1 milione di euro a titolo personale per la loro nuova iniziativa di aiuto all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus: "We kick Corona".