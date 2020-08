Bayern Monaco, Kimmich: "Prestazione assoluta contro il Barcellona e non abbiamo finito"

Dopo l'8-2 rifilato al Barcellona in Champions League, il giocatore del Bayern Monaco Joshua Kimmich ha detto: "È brutale. Dovete tenere presente che abbiamo vinto 8-2 contro il Barcellona, ​​difficile da capire. Abbiamo giocato con una concentrazione unica fin dal primo minuto. Sull'1-1 siamo stati sfortunati ma non ho sentito molta incertezza nella squadra. Si potrebbe dire che volevamo vincere questa partita. Abbiamo giocato in modo estremamente risoluto, siamo stati molto coraggiosi con una difesa molto alta. Alla fine è un risultato incredibile. Dopo il quinto gol, il Barcellona non sapeva più cosa fare. Non ci credevano più. Ciò che ci ha fatto risaltare è che abbiamo continuato a giocare per il gol successivo. Abbiamo avuto una brutale freddezza e calma sulla palla ma non abbiamo ancora finito".