Bayern Monaco, l'avventura di Javi Martinez agli sgoccioli. In estate sarà addio

Dopo otto anni l'avventura con il Bayern Monaco di Javi Martinez potrebbe terminare. Lo spagnolo, che nel 2012 venne acquistato per 40 milioni di euro dall'Athletic Bilbao, è infatti sempre più ai margini del progetto bavarese con il tecnico Flick che gli preferisce Joshua Kimmich e Thiago Alcantara. Martinez ha un contratto in scadenza nel 2021 e al momento non sembrano esserci spiragli per un rinnovo e questo potrebbe portare a una separazione anticipata visto che la prossima finestra di mercato sarebbe l'ultima per monetizzare l'addio del classe '88.