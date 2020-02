vedi letture

Bayern Monaco, L. Hernandez: "Mi sento sempre meglio, sarò al top per fine stagione"

Tornato in campo in occasione di Bayern-Monaco-Lipsia lo scorso 9 febbraio, Lucas Hernandez ai microfoni de L'Equipe ha dato altre rassicurazioni circa il suo stato di forma dopo aver smaltito la rottura parziale del legamento interno della caviglia destra il 22 ottobre scorso: "Giocare una partita intera mi fa bene. Non sono certamente ancora al 100%, ma mi sento sempre meglio. Ho la sensazione di ritrovare ritmo progressivamente. Se continuerò così, sarò al massimo della condizione per la parte finale di stagione".