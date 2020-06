Bayern Monaco, l'obiettivo è sempre Sané: il City ha rifiutato un'offerta da 40 milioni

Il Bayern Monaco non molla Leroy Sané. Il club tedesco è intenzionato a portare in biancorosso il forte attaccante del Manchester City per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, i bavaresi avrebbero offerto 40 milioni di euro per il calciatore ma la richiesta dei citizens è ferma e non si sposta dai 70 milioni di euro, poco più di 60 milioni di sterline.