Bayern Monaco, la bandiera Muller pronta a prolungare per altre due stagioni

Secondo quanto riportato da Sport Bild, il Bayern Monaco è pronto a estendere per altri due anni il contratto di Thomas Muller. L'attaccante, 30 anni, è in scadenza di contratto nel 2021 e si appresterebbe a chiudere la carriera nel club per il quale ha sempre giocato e con cui ha segnato 195 reti in 521 partite.