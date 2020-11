Bayern Monaco, la Premier League si muove per Alaba: il terzino piace a City e Liverpool

vedi letture

Futuro in Premier League per David Alaba. Il difensore è in uscita dal Bayern Monaco, come dichiarato anche dalla stessa dirigenza tedesca. Sono diversi i club che sarebbero interessati al giocatore già dalla finestra di gennaio. Per l'austriaco, riporta 90 min, si potrebbe aprire una nuova sfida di mercato fra Liverpool e Manchester City.