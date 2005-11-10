Il Bayern Monaco guarda in casa Bayer Leverkusen per individuare i possibili rinforzi in vista della prossima stagione. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza bavarese c'è quello di Ibrahim Maza, trequartista algerino classe 2005, protagonista di una crescita importante negli ultimi mesi. A riportarlo è TEAMtalk, secondo cui il giovane talento sarebbe uno dei tre profili della Bundesliga che il club di Monaco sta monitorando in vista della prossima finestra estiva di mercato.

Non si tratta, almeno per il momento, di una trattativa avviata o di un'offerta formalizzata, ma di un interesse da inserire in una strategia più ampia. Il Bayern sta infatti valutando diverse soluzioni per il proprio reparto offensivo, anche alla luce delle incertezze legate al futuro di Michael Olise e Jamal Musiala. Tra gli altri obiettivi monitorati figurano anche Rio Ngumoha e Florian Wirtz del Liverpool, oltre a Jeremy Doku del Manchester City.

Bayern, Maza tra i tre talenti della Bundesliga

Nella lista dei profili seguiti in Germania, insieme a Maza compaiono anche Said El Mala del Colonia e Antonio Nusa del Lipsia.

Maza, in particolare, si sta mettendo in evidenza con la maglia del Leverkusen. Arrivato nell'estate 2025 dall'Hertha Berlino, il centrocampista offensivo ha trovato progressivamente spazio, diventando uno dei punti di riferimento della squadra. Nella Bundesliga 2026/27 ha già collezionato nove presenze, impreziosite da tre gol e tre assist.

Leverkusen, pronta una nuova offerta per il rinnovo

L'interesse del Bayern e degli altri grandi club europei non lascia indifferenti i dirigenti del Bayer Leverkusen. La società tedesca vuole infatti proteggere uno dei propri investimenti più promettenti e ha già avviato le trattative per prolungare ulteriormente il rapporto contrattuale con il calciatore. Attualmente Maza è legato alle Aspirine fino al 30 giugno 2030, ma l'obiettivo sarebbe quello di arrivare a un accordo fino al 2031, senza inserire una clausola rescissoria.