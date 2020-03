Bayern Monaco, Muller: "Abbiamo perso il killer instinct, dobbiamo ringraziare Neuer"

Primo a +4 sul Borussia Dortmund e ancora vittorioso, ma questo Bayern Monaco non convince appieno Thomas Muller. "Abbiamo perso il killer instinct che avevamo, oggi c'è stato poco movimento senza palla - ha dichiarato l'attaccante ai microfoni di Sky dopo il successo per 2-0 sull'Augsburg - e, nonostante le tante occasioni avute, dobbiamo ringraziare Neuer che ci ha salvati nel finale. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare, dobbiamo cercare un'ulteriore spinta per le prossime partite.