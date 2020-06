Bayern Monaco, Muller: "Vogliamo vincerle tutte, ci stiamo divertendo in campo"

Ennesima vittoria di fila per il Bayern Monaco, già campione, ma che comunque non ha lasciato scampo al Friburgo battendolo 3-1. "Volevamo essere avidi. Ogni squadra fa molto prima della partita, noi stiamo vivendo un momento positivo. Ciò ha a che fare con una spinta interiore che ci dà il diritto di giocare per il Bayern e ci consente anche di scendere in campo ogni settimana. Vogliamo solo avere successo, ci impegniamo per questo questo. Ci siamo divertiti molto a giocare oggi. È un peccato che non abbiamo segnato più goal nel secondo tempo".