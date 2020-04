Bayern Monaco, multa per Coman. Non guidava l'auto dell'azienda azionista

Multa per Kingsley Coman per non aver rispettato le disposizioni del club che impone che i giocatori si presentino all'allenamento al volante di una Audi, partner e azionista del club con l'8,33% delle quote. Il francese si è invece presentato al centro sportivo al volante di una McLaren 570S. Coman si è giustificato dicendo che la sua Auto aveva uno specchietto retrovisore danneggiato, ma non è bastato ed è arrivata la multa. Già in passato erano stati "pizzicati" i compagni di squadra Philippe Coutinho e Niklas Sule e addirittura anche il direttore sportivo Hasan Salihamidzic.