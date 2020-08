Bayern Monaco, Neuer: "Non abbiamo mollato un minuto. Dispiace per Ter Stegen"

Manuel Neuer, portiere e capitano del Bayern Monaco, parla così dopo l'8-2 rifilato al Barcellona: "Avete visto che non abbiamo mollato un minuto e volevamo sempre giocare d'attacco. Ovviamente anche il Barça è forte davanti. Sapevamo che i gol potevamo arrivare abbiamo cercato di giocare nella loro area fino alla fine e in questo modo abbiamo vinto. Mi dispiace un po' per Ter Stegen, per tutti i gol che ha subito, ovviamente è un bene per noi ma non augureresti una cosa del genere a nessuno dei tuoi compagni di nazionale".