Bayern Monaco, Neuer: "Non vedo l'ora di affrontare il PSG, vogliamo vincere"

Manuel Neuer, portiere e capitano del Bayern Monaco, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dei bavaresi, commenta così la vittoria con il Lione, che ha permesso ai tedeschi di ottenere il pass per la finale di Champions League: "Siamo stati subito aggressivi, esattamente come il Lione. Siamo stati anche un po' fortunati, con il Lione che non è riuscito a segnare. Poi abbiamo mostrato tutte le nostre qualità e li abbiamo messi sotto. È stata una bella sfida, il Lione è una squadra che lotta su ogni pallone, ci sono stati tanti duelli soprattutto a centrocampo. Il 3-0 è un risultato meraviglioso, adesso non vediamo l'ora di affrontare il PSG in finale. Abbiamo lottato e lavorato a lungo, vogliamo vincere questa finale".