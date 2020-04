Bayern Monaco, niente permanenza per Odriozola: tornerà al Real Madrid

Il Bayern Monaco non tratterrà Alvaro Odriozola al termine della stagione. La squadra tedesca lo aveva rilevato in prestito dal Real Madrid senza fissarne il prezzo del riscatto, ma dopo questi mesi passati senza aver neanche completato un intero match con i bavaresi, tornerà in Spagna dove ad attenderlo ci sarà probabilmente una nuova cessione. A riportarlo è AS.