Bayern Monaco, non solo Liverpool su Thiago Alcantara: c'è anche l'Arsenal

Thiago Alcantara è in uscita dal Bayern Monaco e il suo futuro probabilmente sarà in Inghilterra. Il Liverpool sembrava molto vicino al centrocampista spagnolo ma la trattativa al momento si è raffreddata. Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Mail, su Alcantara ci sarebbe anche l'Arsenal che però ha bisogno che la squadra tedesca riduca il prezzo richiesto di 30 milioni di euro per il centrocampista ex Barcellona.