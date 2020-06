Bayern Monaco, nuovo record per Alaba ma il suo futuro è ancora incerto

Nella sfida contro il Borussia M'Gladbach, David Alaba è diventato il giocatore austriaco con più presenze in Bundesliga, ben 264. Il terzino ha così eguagliato il connazionale Andreas Herzog ma non è certo che il suo futuro continuerà ad essere in Germania. Alaba infatti ha un contratto fino al 2021 con il Bayern Monaco ma il rinnovo non sembra molto vicino. Salihamidzic è sembrato molto incerto a riguardo, ma ha spiegato che le trattative con Alaba stanno andando avanti anche se un accordo non è ancora stato trovato. E la Juventus osserva interessata.