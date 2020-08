Bayern Monaco, Pavard in dubbio per il Barcellona: Flick deciderà all'ultimo

Dopo aver saltato la sfida contro il Chelsea, Benjamin Pavard rischia di saltare anche la gara contro il Barcellona. Il giocatore francese è alle prese con un infortunio al piede destro e non è partito con la squadra per Lisbona. Tuttavia Flick ha spiegato che Pavard si aggregherà al gruppo tra qualche giorno, e dopo alcuni test capirà se potrà averlo a disposizione o no per la gara di Champions League valida per i quarti di finale di Champions League.