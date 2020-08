Bayern Monaco, problema agli adduttori per Alphonso Davies: salta il Barcellona

Tegola per il Bayern Monaco in vista della sfida con il Barcellona in programma venerdì 14 agosto. Mister Flick dovrà rinunciare ad Alphonso Davies: il canadese infatti si è fermato in allenamento per un problema all'adduttore. A causa di questo infortunio, contro il Barcellona dovrebbe agire Alaba sulla corsia mancina, con Süle e Boateng al centro della difesa.