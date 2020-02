Bayern Monaco, Rummenigge: "Oggi la nostra brutta faccia, agiremo contro i tifosi"

Karl-Heinz Rummenigge ha commentato così le scene viste durante Hoffenheim-Bayern Monaco, con la sfida prima sospesa e poi terminata senza giocare per gli ultimi dieci minuti. "E' un episodio da condannare, non ci sono scuse - ha dichiarato il dirigente bavarese - perché oggi si è vista la brutta faccia del Bayern. Mi vergogno profondamente per quanto successo". Prenderete dei provvedimenti? "Sì, il club agirà contro i tifosi: hanno screditato la nostra immagine - ha continuato Rummenigge - ed è necessario un intervento da parte dei vertici federali". Come mai non si è più giocato nel finale di partita? "E' stata un'idea dei giocatori, è venuta a loro e hanno deciso di fare così".