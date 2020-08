Bayern Monaco, Rummenigge su Alaba: "Non penso che abbia intenzione di andarsene"

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco fresco vincitore della Champions League, ha parlato a Bild partendo dalla possibile riapertura degli impianti: "La cultura calcistica non esiste senza spettatori. E' per questo che dobbiamo fare in modo che i tifosi tornino il prima possibile nei nostri stadi. Sappiamo che non potremo riaprire a 75mila persone, ma penso che sia possibile farlo per il 15-20% del totale. Siamo pronti e siamo in grado di farlo, non si tratta di arroganza. Nonostante i numeri dei contagi che si sono alzati a causa delle vacanze, noi siamo pronti e il calcio ha dimostrato di saper gestire le emergenze". Poi parlando sulle possibili offerte di altri club per Flick: "Ha un contratto di tre anni con noi e il nostro obiettivo è andare avanti insieme. Ha costruito qualcosa di fantastico e penso che il nostro sarà un grande matrimonio". Sulla possibile partenza di Alaba ha dichiarato: "Abbiamo avuto un colloquio col suo agente in Germania e penso che sia andata abbastanza bene. Non riesco a immaginare come possa voler lasciare il Bayern. Noi vogliamo che resti e penso che valga lo stesso per lui". Infine su Thiago Alcantara: "Abbiamo sempre letto dell'interesse del Liverpool ma non ci hanno mai chiamato. Ieri lo abbiamo visto insieme alla famiglia che si aggiravano per la piazza con grande nostalgia, la sensazione è che fosse un arrivederci e che dunque avesse già preso la propria decisione in merito al proprio futuro".