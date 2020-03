Bayern Monaco, Rummenigge suggerisce: "Iniziare la stagione 2020-21 in inverno"

Il presidente del consiglio di amministrazione del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha suggerito di iniziare la stagione 2020-21 in inverno, in modo da lasciar terminare quella in corso anche eventualmente a settembre: "Per non distorcere il nostro campionato è indispensabile arrivasre al termine della stagione. Riguarda anche la sopravvivenza di molti dei nostri club per evitare un disastro economico senza precedenti. Questo è il motivo per cui penso che sarebbe giusto prorogare questa stagione nel peggiore dei casi fino a settembre. Col risultato che l'inizio della prossima stagione potrebbe avvenire in inverno per fare in modo che i giocatori beneficino delle vacanze e possano effettuare una preparazione sufficientemente lunga. È uno scenario perfettamente concepibile".