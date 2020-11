Bayern Monaco, Salihamidzic annuncia: "Ritireremo l'offerta per il rinnovo di Alaba"

"Ritireremo l'offerta". E’ il commento di Hasan Salihamidzic sul rinnovo di David Alaba. Il direttore sportivo del Bayern Monaco ha così parlato ai microfoni di Sky Sport De: "Non so come proseguirà la cosa, ora dovremo affrontare il fatto che Alaba lascerà il Bayern Monaco. Siamo tutti professionisti. Lo apprezziamo molto, è un top player ed è molto importante per la nostra squadra. Ne parleremo con professionalità. La cosa peggiore sarà che un giocatore del genere lasci il club a parametro zero".