Bayern Monaco, Sané: "Voglio vincere tutto con questo club, la Champions è un sogno"

Prima intervista da giocatore del Bayern Monaco per Leroy Sané. L'attaccante è stato intervistato dal sito ufficiale dei bavaresi dopo la firma del contratto fino al 2025:

Qual è stato il motivo principale che ti ha portato ad accettare l'offerta del Bayern?

"I colloqui che abbiamo avuto dall'inizio sono stati molto positivi. Il progetto del club mi ha convinto a firmare. Il Bayern Monaco è ovviamente un club molto importante e ha grandi obiettivi. Gli obiettivi del club sono gli stessi che ho io, per questo motivo questa squadra era l'unica scelta possibile per me".

Conosci già molti dei giocatori. Come ti senti?

"Non vedo l'ora di incontrare tutta la squadra. Abbiamo giocato insieme nelle squadre nazionali giovanili, ho giocato insieme a Leon Goretzka allo Schalke. Sono tutti ragazzi fantastici. C'è un mix di giocatori esperti e di giovani interessanti, tutti hanno molta fame: non vedo l'ora di allenarmi con la squadra".

Qual è stato il ruolo di Hansi Flick nella trattativa?

"Conosco il mister dai tempi dell'Under 21. Abbiamo un ottimo rapporto. Sapevo già cosa aspettarmi dopo il nostro primo colloquio. Tutti hanno visto la sua gestione del club, come ha cambiato la squadra. Ha gestito davvero bene il gruppo"

Quali sono i tuoi obiettivi personali?

"Gli obiettivi sono in realtà abbastanza chiari: voglio vincere il maggior numero possibile di trofei, iniziando dalla Champions League. Non l'ho ancora vinta e penso che tutti sognino la Champions League".