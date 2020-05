Bayern Monaco, sempre più vicino il colpo Sané. L'agente: "Vuole vincere la Champions"

Leroy Sané a grandi passi verso il Bayern Monaco. La stampa tedesca riporta di un accordo già raggiunto tra il club tedesco e il calciatore, mentre per il Manchester City sarebbe già pronta una prima offerta ufficiale che oscillerebbe tra i 40 e i 60 milioni di euro.

A spingere per il trasferimento lo stesso Sané, che nelle ultime ore tramite il suo procuratore è uscito allo scoperto: "Per la Bundesliga e per il Bayern sarebbe un momento molto importante - ha dichiarato a 'Sport1' Damir Smoljan, amministratore delegato di Lian Sport -. "Leroy è un giocatore con l'ambizione di vincere la Champions League e per questo sogno lavora molto duramente su se stesso. Posso assicurare che tornerà in piena forma dopo l'infortunio, sarà mentalmente e fisicamente pronto per le sfide più difficili".

Sané, che già la scorsa estate fu vicino al Bayern, sta recuperando dalla sfortunata rottura del legamento crociato rimediata nell'agosto 2019