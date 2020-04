Bayern Monaco, stallo per il rinnovo di Neuer: vuole 5 anni di contratto, il club ne offre 2

Le trattative per il rinnovo di Manuel Neuer con il Bayern Monaco sono arenate. Secondo quanto riportato da Kicker infatti, le parti non hanno raggiunto l'intesa, sia per quanto riguarda la parte economica, sia per quel che riguarda la durata del contratto. Il Bayern ha proposto un rinnovo fino biennale, il portiere vuole altri 5 anni di contratto.