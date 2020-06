Bayern Monaco, Thiago Alcantara non rinnoverà: sullo spagnolo c'è il Liverpool

Thiago Alcantara non rinnoverà il proprio accordo con il Bayern Monaco. Il centrocampista iberico, come riportato da Sport Bild, non prolungherà il suo contratto in scadenza nel 2021. Lo spagnolo ha deciso di non accettare la proposta del club bavarese e si libererà al termine della prossima stagione. Su di lui c'è il Liverpool, Jurgen Klopp potrebbe anticipare la concorrenza già nella prossima sessione di mercato: con il giocatore in scadenza e col rischio di perderlo a parametro zero, il Bayern potrebbe anche accettare un prezzo più basso.