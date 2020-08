Bayern Monaco, Thiago: "Giocata come una finale. Barça? Usciranno da questa situazione"

Thiago Alcantara, centrocampista del Bayern Monaco, commenta con gioia e soddisfazione la roboante vittoria ottenuta contro il Barcellona: "Questo risultato ci dà fiducia, ancora di più visto che abbiamo battuto una grande squadra come il Barcellona, anche se sappiamo che ci porterà solo al prossimo turno. Non abbiamo ancora vinto nulla. Abbiamo giocato come se fosse una finale ma solo per raggiungere la semifinale, nulla di più. La stagione finora è stata come una montagna russa, visti i risultati. Poi con l'aiuto di Flick abbiamo trovato il nostro gioco. Abbiamo ben chiaro il modo in cui vogliamo giocare e ora vogliamo arrivare in finale. Il Barcellona? Penso siano una grande squadra, riusciranno a ribaltare questa situazione".