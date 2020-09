Bayern Monaco, trattative bloccate per il rinnovo di Alaba: City e United alla finestra

L'affare David Alaba continua a tenere banco in casa Bayern. Al momento le trattative per il rinnovo sono bloccate, l'entourage del giocatore chiede un ulteriore sforzo economico al club bavarese. Nel frattempo le due squadre di Manchester si stanno muovendo concretamente per capire se ci sono margini: un derby di mercato in piena regola che dipenderà dalla volontà del calciatore austriaco. A riportarlo è il The Sun.