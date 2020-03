Bayern Monaco, trattative per il rinnovo di Davies

Trattative in corso fra Bayern e l'entourage di Alphonso Davies per il rinnovo di contratto. Il presidente dei bavaresi, Herbert Hainer, ha dichiarato a Sport Bild: "Il Bayern è noto per le prestazioni importanti. E quelle di Alphonso sono ottime". Il canadese, 19 anni, è arrivato un anno fa al Bayern dal Whitecaps e in Germania ha arretrato il raggio d'azione, passando dall'essere un esterno d'attacco a terzino sinistrto. In questa stagione, per lui, 31 presenze in tutte le competizioni. Il suo attuale accordo scade nel 2023.