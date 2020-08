Bayern, Muller: "Avanti a tutta velocità ma con il Barcellona può succedere di tutto"

L'attaccante del Bayern Monaco Thomas Müller ha commentato così la vittoria contro il Chelsea e l'approdo ai quarti di Champions League: “Sapevamo già di avere un vantaggio con il risultato dell'andata e anche per come stava la squadra. Non volevamo imbrogliare, volevamo dimostrare a tutti che non avremmo mollato. Abbiamo tempo fino a venerdì fino alla prossima partita, quindi non c'era bisogno di risparmiare energia. Ora il motto è: avanti a tutta velocità! Attualmente stiamo macinando record su record. Non so da quante partite siamo imbattuti ora. Saremo i favoriti nella maggior parte delle gare ma sono comunque gare da vincere. Barcellona? Ci vuole più del talento. Ma in una partita di questo livello, anche se il Barça ha avuto problemi di recente, può succedere di tutto".