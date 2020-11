Bayern, Muller dopo il 6-2 con il Salisburgo: "Oggi i tifosi avrebbero avuto il loro valore"

Dopo il successo contro il Salisburgo, l'attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller ha parlato ai microfoni di Sky Sport De: "Oggi i tifosi avrebbero avuto il loro valore. Conoscevamo lo stile di gioco del Salisburgo, quindi il modo in cui è andata la partita non mi ha sorpreso. Loro si prendono qualche rischio e quindi era chiaro che ci sarebbero state diverse occasioni. Per quanto riguarda la fase difensiva hanno mostrato alcune lacune. Va detto che abbiamo vinto 6-2, quindi per noi è andata bene".