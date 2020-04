Bayern, Muller elegge Lewandowski: "Una leggenda: dietro Muller, davanti Rummenigge"

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, nel corso di un'intervista a Sport Bild ha eletto il compagno di squadra Robert Lewandowski una leggenda del club bavarese: "Giocandoci insieme, non riuscirei a inserirlo tra le leggende, per me è un compagno. Ma in termini realizzativi è dietro solo Muller per efficacia, e viene anche prima di Rummenigge, che è nella storia del Bayern Monaco. I titoli contano per lo status di leggenda, e parlano chiaro".