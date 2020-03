Bayern, Muller: "Grazie a coloro che stanno combattendo il virus. È una situazione estrema"

Thomas Müller ha ringraziato tutti i medici e il personale infermieristico per il loro fondamentale ruolo nella lotta al coronavirus, che ora si è diffuso anche in Germania: "A causa di questo virus, molte persone si trovano in situazioni estreme, dal punto di vista economico, familiari o professionale. Grazie a tutti coloro che stanno combattendo. Non riesco a immaginare quanta fatica e intensità ci siano mettendo", ha detto in un video su Instagram.