Bayern, Muller: "Io capitano? C'è Neuer e spero che lo sia fino alla fine della mia carriera"

Thomas Muller ha vestito la maglia del Bayern Monaco per ben 521 partite fino ad oggi ed è al settimo posto in questa speciale classifica. Con il rinnovo fin al 2023, il tedesco potrebbe balzare in vetta, superando anche il leggendario Sepp Maier, che ha disputato 642 match con i bavaresi. C'è chi lo vorrebbe capitano, ma in un'intervista rilasciata a Sport Bild, il 31enne jolly offensivo ha dichiarato: "Non voglio esserlo. Cerco sempre di assumermi le mie responsabilità, ma la fascia è di Neuer e spero che resti il mio capitano fino alla fine della mia carriera. Sarebbe bello vincere di nuovo la Champions, questo è un mio obiettivo. Dobbiamo crederci di più, i tempi sono maturi. Abbiamo la sensazione che questa stagione sia quella giusta, soprattutto considerata l'eliminazione del Liverpool".