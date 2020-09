Bayern, Muller: "Niente drammi, nessuna squadra è imbattibile. Ora reagiamo"

Dopo il 4-1 subito in casa dell'Hoffenheim, l'attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller ha detto: "Non è andata in modo ottimale, ma abbiamo avuto una o due occasioni in cui avremmo potuto pareggiare e poi ovviamente sarebbe stata un'altra partita. Abbiamo dato tutto, si vedeva che volevamo vincere ma la manovra era caotica.Non conosco nessuna squadra nello sport che sia rimasta imbattuta o senza sconfitta per anni. Ovviamente non lo volevamo perdere e prima della partita non avevo la sensazione che sarebbe successo oggi. Ma è successo. Adesso non ci resta che affrontarlo, riposarci bene e pensare alla gara di mercoledì. Abbiamo una bella opportunità per reagire".