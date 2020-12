Bayern, Muller: "Siamo i migliori e lo abbiamo dimostrato, vittoria di Leverkusen come un film"

Dopo la vittoria conquistata in casa del Bayer Leverkusen all'ultimo respiro, il Bayern Monaco ha chiuso questo 2020 in vetta alla classifica di Bundesliga. Thomas Muller dopo la gara ha detto: "È stata una specie di finale. Volevamo dimostrare di essere la migliore squadra in Germania e abbiamo potuto scoprire che il Leverkusen è molto vicino a noi, avrebbe potuto farci male. Andando sotto, non ci siamo resi la vita facile ma è una nostra delle nostre qualità rimontare. Il fatto di segnare il gol della vittoria nell'ultimo secondo rientra in un film hollywoodiano per il nostro anno 2020. Dalla forza combattiva e dalla mentalità, la vittoria è forse meritata. Abbiamo dato molto e alla fine ci è voluto anche un po' di fortuna".