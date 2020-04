Bayern-Neuer, è rottura: il portiere indispettito dal comportamento del club. Il Chelsea attende

Le trattative tra il Bayern Monaco e Manuel Neuer per il rinnovo del contratto del numero uno tedesco si sono ufficialmente interrotte. La bomba del giorno arriva direttamente da Kicker, che parla del risentimento del portiere a causa dei continui attacchi ricevuti negli ultimi giorni. Il club avrebbe fatto trapelare notizie relative alle richieste del giocatore, in particolare lo stipendio di 20 milioni annui. Una somma che in Baviera non sono disposti a corrispondergli; adesso, Neuer è sul mercato e il Chelsea sembra essere molto interessato agli sviluppi della vicenda. Lampard, non convinto da Kepa, accoglierebbe a braccia aperte un grande campione.